Tres jugadors del Curling Puigcerdà seran al Mundial júnior B de Lohja

Tres joves jugadors del Curling Puigcerdà, Oriol Gastó, Aleix Raubert i Joel Ruiz, han estat convocats per la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern per formar part del combinat estatal que competirà aquests propers dies al World Junior B Curling Championships. El Mundial reunirà fins a 43 equips a Lohja (Finlàndia), de l'11 al 18 de desembre, on estaran en joc tres places masculines i tres de femenines per a la competició final del World Junior que s'ha de disputar del 15 al 22 de febrer del 2020.

La selecció espanyola masculina, en què competiran els tres cerdans, jugarà en el grup A, format per les seleccions de Croàcia, Turquia, Eslovènia, Japó, Corea, Països Baixos, Espanya i Polònia.

El Mundial júnior B d'aquests últims anys ha comptat regularment amb algun jugador del Curling Puigcerdà. Abans dels tres joves ara convocats, també hi havien assistit els cerdans Marc Moralla, Xavi Campos, Lara Ruiz i Aroa Amilib.