Els boxadors russos no volen competir a Tòquio si no és amb la seva bandera

Els boxejadors russos es van negar ahir a competir sense bandera en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020, després que l'Agència Mundial Antidopatge (AMA) adoptés dilluns una sanció de quatre anys contra l'esport d'aquell país.

El secretari general de la Federació Russa de Boxa, Umar Kremlev, va manifestar ahir que «sí, els nostres boxadors han pres aquesta decisió i jo no puc fer res més que donar-los suport». Kremlev va destacar que els integrants de l'equip nacional de boxa vol que els seus interessos com a esportistes olímpics es defensin als tribunals. «Per a nosaltres és important que competeixin sota la nostra bandera i puguin escoltar el nostre himne. Sense això, no té cap sentit participar-hi». Segons ell, «aquest no és un problema només de l'esport rus, sinó de tot l'esport mundial».