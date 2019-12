El documental «Lluís Basas, una vida dedicada a l'esport» es visionarà divendres a Igualada

arxiu particular

Ahir es va fer fer la presentació del documental sobre Lluís Basas arxiu particular

Aquest divendres, a les 19.30 h, es presentarà al Museu de la Pell d'Igualada el documental Lluís Basas Teixidó, una vida dedicada a l'Esport. Es tracta d'una peça audiovisual produïda a tall d'homenatge a aquesta distingida figura de l'esport igualadí del segle XX, en un projecte impulsat pels germans Joan i Jaume Basas amb el suport de l'Ajuntament d'Igualada i que ha estat realitzat per la periodista Laura Tapiolas.

Durant la presentació del projecte, que es va fer ahir, la tinenta d'alcalde i regidora d'Esports, Patricia Illa, va destacar que, «en el marc de la Ciutat Europea de l'Esport, hem volgut fer un reconeixement a les persones que han treballat a favor de la pràctica de l'esport, i aquest projecte va també en aquesta línia. En aquest cas, es tracta de recordar la figura de Lluís Basas Teixidó, que va ser una de les figures més rellevants en l'impuls de la natació i de l'esport en general a casa nostra».

Els impulsor del reportatge han destacat que Basas té el títol de Forjador de la Història Esportiva de Catalunya, que la Generalitat atorga a currículums rellevants com el seu. En el seu cas, cal destacar que va reportar una infinitat d'esdeveniments als mitjans comarcals i va construir un enorme arxiu històric a partir d'articles, fotografies i gravacions de la Igualada esportiva del segle XX. El documental recull aquest material audiovisual, inèdit en bona part, a més de les sensacions i vivències recollides a través de diversos testimonis de l'època. Lluís Basas Teixidó, una vida dedicada a l'esport es publicarà a la web www.lluisbasasteixido.cat, dissenyat per Sarah Molano. El documental s'exposarà acompanyat d'una cronologia detallada i d'una galeria d'imatges i vídeos per tal de fer públic l'arxiu.