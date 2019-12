El FC Pirinaica organitza un campus per les vacances de Nadal

El FC Pirinaica organitza el Christmas Campi, sessions d'entrenament per les vacances de Nadal a la Barriada Mion. En concret, hi podran participar futbolistes nascuts del 2006 al 2013 en jornades de les 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia. Els dies programats són el 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre i 2 i 3 de gener. També hi haurà entrenaments específics per a porters. El preu complet és de 80 euros per als jugadors del FC Pirinaica (15 per sessió) i de 110 per als jugadors de fora. Per a inscripcions truqueu al 675 58 06 07.