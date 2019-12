La federació només actuaria en el clàssic en cas de «força major»

La Federació Espanyola de Futbol va recordar ahir que no té competències per vetllar per la seguretat del clàssic de La Lliga que disputaran dimecres que ve el Barça i el Reial Madrid al Camp Nou, i que només aplicaria la legislació «en cas de força major». Segons un comunicat fet públic ahir, l'ens argumenta que «exactament igual» que en tots els partits de les competicions oficials i, en tractar-se d'un espectacle públic, «no té cap tipus de competència en matèria de seguretat».

La convocatòria d'una manifestació al voltant del Camp Nou per part de la plataforma Tsunami Democràtic, en protesta per la sentència contra els presos polítics independentistes, ha provocat reunions entre tots els agents que han de vetllar per la seguretat a l'estadi barcelonista.

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra també van informar ahir que estan convençuts que el clàssic es disputarà amb normalitat. La policia catalana prepara un ampli dispositiu per a aquest partit d'alt risc i considera que no hi haurà problemes perquè els protagonistes arribin al camp.



Diferents potestats

Segons la mateixa reglamentació, la federació pot suspendre, avançar o endarrerir partits i determinar-ne la data per raons de força major, potestat que ja va exercir en ajornar el duel del 26 d'octubre al 18 de desembre.

La federació, de la mateixa manera, podria donar un partit per acabat, interromput o no celebrat, i en cas d'acordar la seva continuació o nova celebració, si aquest es disputa en terreny neutral, porta tancada o amb públic.