L'arbitratge català de futbol i futbol sala fa la seva gala demà a l'Hospitalet

La 8a edició de la Nit de l'Arbitratge es durà a terme a l'auditori de l'hotel Barcelona Tower de l'Hospitalet aquest divendres (19 h). Es tracta de la gala on s'entregaran els premis als 245 àrbitres i assistents que la temporada anterior van aconseguir un ascens de categoria, tant en la modalitat de futbol com de futbol sala. Es farà un homenatge a la trajectòria de l'exresponsable territorial del CTA a Barcelona Jaume Teixidó i per primera vegada es premiarà els 9 col·legiats de futbol sala que fa 25 anys o més que dirigeixen partits.