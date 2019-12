L'Atlètic fa valer el Wanda i completa el ple de La Lliga

L'Atlètic de Madrid es va afegir al Barça, el Reial Madrid i el València per completar el ple dels quatre equips de La Lliga als vuitens de final de la Champions. Els matalassers no ho van tenir fàcil, però van poder superar el Lokomotiv de Moscou per 2-0, amb el suport del seu estadi, i es classifiquen com a segons de grup.

El duel va començar fort, ja que Trippier va errar un penal als sis minuts. Deu després, però, n'hi va haver un altre per mans i aquest cop va assumir la responsabilitat el jove Joao Félix, que no va fallar. Els russos van fer un partit totalment defensiu, sense inquietar Oblak, i van rendir-se definitivament a l'inici de la segona part, quan el central Felipe va rematar una centrada de Koke des de la frontal de l'àrea. De fet, l'Atlètic hauria passat ni que hagués perdut, ja que el seu màxim rival, el Bayer Leverkusen, va perdre contra la Juventus per 0-2, amb gols de Cristiano i Higuaín.

En l'altre grup en què calia decidir coses, la sorpresa la va donar l'Atalanta, fins ahir quart, que va derrotar el Xakhtar per 0-3, amb gols de Castagne, Pasalic i Gosens en els darrers vint minuts. Es va beneficiar de la derrota del Dinamo de Zagreb per 1-4 davant del Manchester City. Els croats es van avançar mitjançant Dani Olmo, però van claudicar amb un hat- trick de Gabriel Jesus i un altre gol de Foden.

En els altres grups, ja decidits, el Reial Madrid va vèncer per 1-3 a Bruges, amb gols de Rodrygo, Vinícius i Modric a la segona part. Per als locals va marcar Vanaken. Els belgues jugaran la Lliga Europa perquè el Galatasaray va caure a París. En el grup B, el Bayern va derrotar el Tottenham de Mourinho per 3-1, amb gol de Coutinho inclòs, i l'Olympiacos jugarà la segona competició europea en vèncer l'Estrella Roja.