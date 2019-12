L'Hoquei Línia Igualada queda fora de la promoció a la Lliga Or estatal

L'Hoquei Línia Igualada va jugar, a Sant Joan Despí, els tres dar-rers enfrontaments de la primera fase de la Lliga Plata estatal. En el primer partit, derrota igualadina per 7 a 2 amb el CHL Jujol; en el segon, triomf mínim sobre el Sant Andreu-Uroloki, que era el líder imbatut, per 4 a 5; i en el tercer i darrer matx, ensopegada amb el CP Castellbisbal per 5 a 7. Amb aquests resultats, l'HL Igualada ha estat quart classificat i ha quedat enquadrat al grup per la permanència a la categoria, que es jugarà en tres seus per l'Estat espanyol.