L'Igualada Femení goleja el Bigues i continua guanyant a Nacional Catalana

L'Igualada Femení, ja classificat per a la segona fase a Nacional Catalana, i per disputar la Copa Generalitat el proper 12 de gener, va guanyar i golejar el Bigues i Riells (7-2) per mantenir-se imbatut i líder en solitari a onze punts del segon classificat, el CH Mataró. La primera part va ser fluixa dels dos equips (1-0). A la represa, el joc va pujar d'intensitat i les igualadines van aconseguir encarar amb garanties el partit. Altres resultats: Fem15 A-10, CH Castellet, 0; PHC Sant Cugat, 4-Fem15 A, 3; i Fem13, 7-CT Torrelles, 4.