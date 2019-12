El Türk Telekom connecta amb els primers del grup

El panorama al grup A de la Lliga de Campions, el del Baxi, es va aclarint a mesura que passa cada jornada. Sembla clar que a dalt hi ha tres equips que es disputaran les dues primeres posicions, que permeten disputar la primera ronda de play-off amb el factor pista a favor, i quatre que lluitaran pel quart lloc, l'últim que permet la classificació per a la ronda següent. Ahir, el Türk Telekom va connectar amb el Baxi i el Sàsser en vèncer l'Unet Holon a casa amb facilitat (85-71) i l'Estrasburg es va destacar del pilot de darrere amb una important victòria a la pista del Filou Oostende (64-71), que el situa quart.

A Ankara, els otomans van dominar en tot moment gràcies als 24 punts de la seva estrella, RJ Hunter. Va ser al tercer quart quan l'equip local es va escapar i, ni que Cline anotés 19 punts per als hebreus, el seu equip va arribar al final sense possibilitats.

En l'altre enfrontament del dia, l'Estrasburg, el proper equip que visitarà el Congost després de festes, va veure com l'Oostende se situava davant ja a l'últim quart, però una estrebada final de la mà de Gabe York, autor de 19 punts, va ser definitiva. Els locals no van poder capgirar el resultat tot i els 16 punts de Shelvon Thompson i els 15 de Braian Angola.



El Saragossa es complica la vida

Ahir només jugava un altre equip de l'ACB a la Champions, el Casademont Saragossa, que va caure derrotat a casa davant del Telekom Bonn per 72-77 i ara es veu immers en un pilot d'equips, amb quatre victòries, que hauran de lluitar molt en els sis partits que queden per accedir a la segona ronda de la competició. Els 13 punts de Benzing no van ser suficients per als aragonesos.

Ahir també van jugar dos equips de la lliga Endesa en partits de l'Eurocup. El MoraBanc An-dorra no va tenir cap problema per derrotar per 84-61 el Maccabi Rishon Le Zion, amb 14 punts de Todorovic, i es manté segon del grup A, amb tres equips més i a un triomf de la Virtus. Per la seva banda, el Joventut va derrotar per 90-73 l'Unics Kazan, el favorit del grup, i lluitarà per la primera posició la setmana vinent.