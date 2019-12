3000 efectius entre mossos i seguretat privada vetllaran per la seguretat al clàssic

El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha explicat que uns 1000 mossos i 2.000 vigilants de seguretat privada vetllaran per la seguretat del partit de futbol entre el Barça-Madrid que es jugarà el dimecres vinent. Sallent ha indicat que "el pitjor escenari" seria "una invasió de camp" tot i que ha apuntat que "no és probable però sí possible". Si es produís aquest fet, el protagonisme recauria en la seguretat privada però el cos policial intervindrà si la situació esdevé "especialment greu" per detenir i denunciar els autors. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha reiterat que es garantirà la celebració del partit i que la decisió d'endarrerir-lo va ser "equivocada" i no es va prendre per motius de seguretat.

El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte tres factors, ha explicat Buch. Es tracta d'un partit d'alt risc perquè és un Barça Madrid, hi ha una amenaça terrorista de quatre sobre cinc i a aquestes circumstàncies s'hi suma l'anunci d'una concentració convocada per Tsunami Democràtic.

El dispositiu està organitzat en dues fases. En la primera els esforços es concentraran en protegir els voltants del Camp Nou per assegurar l'entrada i sortida de l'equip arbitral, els equips i el públic. Quan s'acosti el moment d'inici del partit l'èmfasi es farà al perímetre del camp i els voltants.