Bartomeu: «El clàssic es jugarà, no s'ajornarà de nou»

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va assegurar ahir que el clàssic del Camp Nou de dimecres «es jugarà» i que no tornarà a ser ajornat, com va succeir el mes d'octubre passat per la situació social i política a Catalunya.

Segons Bartomeu, que va parlar en el tradicional dinar amb la premsa de cada any abans de Nadal, «aquests dies és a la boca de tothom un tema que té certa polèmica. El clàssic del dia 18 es jugarà, no es tornarà a ajornar. És responsabilitat de tothom que es jugui. Sabem que vivim un moment social i polític complex, ho sabem, però tot és compatible amb un partit de futbol».

Bartomeu va assegurar, això sí, que qui vulgui podrà fer reivindicacions «cíviques i pacífiques. El nostre estadi serà un lloc, com sempre, de lliure expressió. Vull enviar un missatge de tranquil·litat i de normalitat. El Barça prepara el clàssic amb tota normalitat i vull animar tothom que vingui al Camp Nou» a donar suport a l'equip de Valverde.

De moment, la plataforma Tsunami Democràtic ha convocat una acció per al dia del partit, que es preveu que tingui una resposta massiva. Però el Barça, segons Bartomeu, està preparat. Així, «les garanties hi seran i intentarem que guanyi l'esportivitat i el suport que els aficionats i socis donen als jugadors. Entre tots hem de fer que el clàssic sigui una festa de l'esport i de civisme, de tranquil·litat per a tothom».



Rienda hi veu normalitat

Respecte de la celebració del partit també va opinar ahir la presidenta del Consell Superior d'Esports, María José Rienda, que va afirmar que aquest és un partit que «ha tingut sempre polèmiques» i que, per això, «s'ha de tractar amb normalitat», tot i que s'hagin incrementat les mesures de seguretat en el seu entorn.

Per a l'exesquiadora, «cal posar l'esport per damunt de tot risc que el pugui perjudicar. Els valors de l'esport han d'estar sempre per damunt de qualsevol actuació». Sobre mesures concretes, «tots els actors estan treballant per tenir aquesta seguretat, tant Interior com els clubs, la federació i la lliga. Tots hi som a darrere».