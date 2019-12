El Chelsea i el Tottenham, els rivals més probables per al Barça a vuitens

Frank Lampard podria retrobar el Barça, ara com a entrenador

Frank Lampard podria retrobar el Barça, ara com a entrenador

Els dos equips anglesos que s'han classificat en segona posició dels seus respectius grups a la primera fase, el Chelsea i el Tottenham, són els conjunts amb més possibilitats de jugar contra el Barça en els vuitens de final de la Lliga de Campions. Les restriccions d'enfrontaments entre formacions del mateix grup o del mateix país en la propera fase condicionarà molt el sorteig que es farà dilluns a Nyon, que no serà pur.

Així, segons el compte de Twitter @LaLigaendirecto, que és qui ha elaborat l'estudi, el Chelsea, rival dels barcelonistes en els vuitens de final de fa dues temporades, té el 23,38% de possibilitats de ser el rival blaugrana. De fet, el Chelsea-Barça és l'eliminatòria amb més possibilitats que es produeixi de totes les combinacions entre els setze equips.

Després de l'equip de Frank Lampard se situa un altre rival lodinenc, el Tottenham que ara entrena José Mourinho, amb el 22,63% de les possibilitats. Tot seguit venen els dos conjunts italians, el Nàpols i l'Atalanta, amb el 18,58%, i l'adversari més improbable és el Lió, el rival de la temporada passada en aquesta fase, amb el 17,13%.

Pel que fa als altres equips de la lliga estatal, el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid van encarats a jugar contra el Manchester City i el Liverpool, amb més del 21% de possibilitats en tots dos casos. El Leipzig és l'adversari més improbable per a tots dos. Pel que fa al València, que va quedar campió del seu grup, el Tottenham i el Borussia Dortmund, per aquest ordre, són els seus rivals més probables, i el Lió, com en el cas del Barça, és qui sembla tenir menys opcions de visitar Mestalla. L'eliminatòria amb menys possibilitats que surti és la que enfrontaria el Bayern i l'Olympique de Lió.