L'Espanyol trasllada la mala ratxa de la lliga al seu oasi europeu

L'Espanyol va afegir ahir una altra desgràcia a una temporada que, de moment, és per oblidar en caure derrotat a casa contra el CSKA de Moscou en un duel intranscendent i veure tallada la seva ratxa de 26 partits seguits sense perdre al continent.

El duel va ser entretingut, amb arribades per les dues bandes. L'habitual porter suplent, Andrés Prieto, va salvar els locals en un mà a mà amb Txalov i Campuzano hauria pogut marcar per l'Espanyol, però va xutar alt.

A la segona meitat es va descontrolar més el partit i Andrés va tornar a aparèixer per evitar un gol d'Akhmetov. El xinès Wu Lei va tenir la millor ocasió de l'Espanyol, però el seu xut va ser desviat per Pomazun. Però el CSKA avisava. Una mala combinació quan s'havien quedat dos homes contra el porter va evitar el gol moscovita, que va arribar en el tram final, quan Naldo va perdre una esfèrica i la va aprofitar Vlasic per anotar a la mitja volta.

L'Espanyol, que ja era primer de grup abans de jugar, aparca la competició europea, en la qual coneixerà el seu rival dilluns. Del seu grup també es va classificar el Ludogorets, que va fer fora el Ferencvaros després d'empatar (1-1) a casa.



El Getafe avança

El Getafe era l'únic equip de la lliga espanyola que encara no havia certificat el seu accés als setzens de final, i ahir ho va fer en derrotar per 3-0 el Krasnodar. L'equip de Bordalás en tenia prou amb empatar, però els gols de Cabrera, Jorge Molina i Kenedy a la represa van convertir en una festa el Coliseum Alfonso Pérez.

L'altre equip espanyol, el Sevilla, no s'hi jugava res al camp de l'Apoel xipriota i hi va acabar caient per 1-0 per culpa d'un gol de Savic a la segona part. Ahir van certificar la seva classificació equips com l'Arsenal, l'Eintracht de Frankfurt, el Porto, el Glasgow Rangers i la Roma, aquest a costa del Mönchengladbach.