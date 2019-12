El Madrid aixafa l'Olympiacos i el Baskonia treu un triomf de Belgrad

El Reial Madrid continua la seva bona marxa a l'Eurolliga, en la qual ha encadenat una ratxa de vuit victòries consecutives, en passar pel damunt d'un Olympiacos en hores baixes (93-77) que va acusar, a sobre, la baixa de la seva estrella Vassilis Spanoulis. Causeur, amb 18 punts, va ser el màxim anotador dels blancs en un partit molt senzill.

Per la seva banda, el Baskonia va acumular el sisè triomf en tretze partits després de vèncer (64-72) donant una imatge de solidesa a la pista de l'Estrella Roja, que queda amb una victòria menys. Els serbis, que només perdien per un punt al descans (31-32), van pagar un mal tercer període, amb un parcial de 12-24 per als bascos. El doblet format per Nik Stauskas, autor de 22 punts, i Toko Shengelia, amb 19, va liderar l'equip de Perasovic, que només va tenir l'oposició dels 20 punts de l'escorta Lorenzo Brown.

L'Anadolu Efes segueix líder de la competició en vèncer per 73-81 a la pista del seu gran rival, el Fenerbahçe, després d'una segona part en què es va escapar. Els 22 punts de Simon i els 20 de Larkin van marcar la diferència. També ahir, Khimki-Alba Berlín (104-87) i Maccabi-CSKA de Moscou (90-80), en un gran partit dels hebreus amb remuntada inclosa.

Avui, el Barça rep el Panathinaikos a les 21 hores i, abans, el València visita el Zalgiris, a partir de les set de la tarda.