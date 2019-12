Núria i Ares Navarro, del Solsona PC, són incloses al programa ARC de tecnificació

ARXIU PARTICULAR

Berta Carrasco, amb Ester Fornell, destacada a la Copa Catalana ARXIU PARTICULAR

La Federació Catalana iniciarà el programa de tecnificacions de l'Alt Rendiment Català (ARC) de Patinatge Artístic. I entre els esportistes escollits hi ha dues representants del Solsona Patí Club, Núria i Ares Navarro, en superar les proves de selecció al costat d'Ester Fornell, la seva entrenadora. El programa ARC consta de concentracions al CAR de Sant Cugat en els propers mesos, on se seguirà la seva progressió.

D'altra banda, a Salou es va fer la fase final de la Copa Catalana i Berta Carrasco, del Solsona PC, hi va participar en categoria júnior. Ha fet una gran temporada que va culminar amb la classificació per a la Copa Catalana, on va aconseguir el vuitè lloc final, i va treure gran rendiment del seu programa amb una bona actuació.