Carles Duran: «El Baxi competeix sempre bé a la lliga tot i que no hi ha tingut gaire sort»

El Joventut afronta com a favorit el duel d'aquest vespre al seu pavelló per diversos motius. El principal és la seva posició a la classificació, força millor que el Baxi, però també per l'estat de forma que està mostrant i pel fet d'actuar de local. De tota manera, el tècnic dels badalonins, Carles Duran, no es vol refiar d'aquest pronòstic i en la prèvia va recordar que «el Manresa ho està fent molt bé a la Lliga de Campions, on està aconseguint bons resultats. A la Lliga Endesa competeix bé sempre, tot i no haver tingut sort en alguns enfrontaments». El tècnic verd-i-negre va afegir que «juguen bé al bàsquet, fins al darrer segon, i nosaltres haurem de fer un esforç mental per fer les coses des de l'inici i jugar quaranta minuts al màxim nivell o tindrem dificultats» per guanyar.



Després dels rècords

El Baxi arriba al partit d'avui després del cridaner resultat europeu a Torun, amb dinou triples anotats. Tot i que el rival arriba amb els canells escalfats, Duran va preferir parlar del seu propi equip: «Haurem de fer un esforç en totes les línies. És cert que tenen excel·lents tiradors, però hem de pensar en nosaltres, a fer bé les coses, cuidar els detalls importants i no estar pendents de l'equip rival, perquè, si no, no podem créixer». En el mateix sentit, espera un ambient especial a l'Olímpic perquè «és un derbi. Hi haurà un caliu més bonic que en un partit normal. Per a nosaltres es tracta d'una oportunitat per sumar la vuitena victòria». El Joventut tindrà les baixes ja conegudes de Shawn Dawson i del pivot suec Simon Birgander.