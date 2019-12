El CE Manresa es posa a prova davant un històric, l'Europa

Passada la jornada festiva per la disputa de la primera fase de la Copa de les Regions (Catalunya amateur va quedar eliminada), els equips de Tercera Divisió (i també de la resta de competicions catalanes) tornen aquest cap de setmana a la competició. El Manresa té demà desplaçament al camp d'un dels històrics barcelonins, l'Europa del barri de Gràcia, al Nou Sardenya (12 h).

Els europeistes, tot i un mal inici de la competició, s'han refet i ja ocupen la setena posició, amb 25 punts, quatre més dels que té el conjunt manresà, que és desè. L'Europa no va guanyar el primer partit d'aquesta lliga fins a la jornada sisena (4 a 0 davant el Cerdanyola); abans, tres empats i dues derrotes. A partir d'aquí, resultats força positius amb cinc victòries (una davant del retirat Reus) i quatre empats, tres en les darreres tres jornades. És l'equip amb més empats en el grup 5 de Tercera Divisió (un total de set).

El Manresa ve de guanyar el Banyoles al Congost (2-1), un resultat que trencava una minisèrie dolenta amb un empat i dues der-rotes. L'entrenador dels blanc-i-vermells, Andreu Peralta, ha dit del rival que «l'Europa és un equip que té com a objectiu anar a play-off. És un conjunt que domina molt bé el joc, ja sigui generant des del darrere, amb joc directe, i, sobretot, amb les transicions després de recuperar. Són molt verticals i amb jugadors per poder-ho fer. Nosaltres intentarem fer un partit llarg, mirant d'aconseguir que ells no es trobin còmodes i tenir les idees molt clares en qualsevol moment del partit per poder-los fer mal».

L'Igualada visitarà un altre equip a l'alça, el Vilassar (demà, 17 h). Els igualadins, amb deu punts, ocupen la darrera posició i són a cinc punts de les places que marquen la permanència (el Reus ja es considera un dels descendits). Per tant, la reacció dels de Moha hauria d'arribar tan aviat com fos possible, tenint en compte que ja s'han disputat quinze jornades. El Vilassar ha estat sis jornades victoriós després d'una arrancada molt irregular, semblant a la de l'Europa. Els costaners són cinquens, amb 26 punts.