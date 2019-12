Chen Yansheng utilitza la saviesa popular xinesa per animar l'Espanyol

El president de l'Espanyol, Chen Yansheng, va utilitzar una frase del refranyer popular xinès per explicar la situació de l'Espa-nyol, força precària a la lliga i havent perdut la imbatibilitat a Europa, per animar els aficionats blanc-i-blaus i per donar una imatge d'optimisme de cara al futur. Així, en la típica trobada nadalenca amb la premsa catalana, Chen va afirmar que «l'Espanyol és un club històric i amb molt recorregut. Hem patit grans vents i onades, moments difícils, però farem el màxim esforç per tal de seguir el camí marcat».

De moment, l'inici del seu viatge a Catalunya no va anar gaire bé, ja que els deixebles de Pablo Machín, això sí, amb molts suplents, van ser derrotats pel CSKA de Moscou i ara afronten gairebé una final, tot i que encara s'estigui a la primera volta, davant del Betis de Rubi.

Ahir, precisament, l'entrenador verd-i-blanc va declarar que «en cap cas he vingut al Betis per un tema econòmic personal. Vaig venir perquè em va semblar un projecte molt ambiciós». Es diu que durant el partit es poden llançar al terreny de joc reproduccions de bitllets amb la seva cara i la del davanter Borja Iglesias.