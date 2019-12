L'Igualada Rigat juga amb l'Scandiano italià l'anada dels vuitens de l'Europe Cup

L'Igualada Rigat juga avui dissabte (20.45 h) l'anada dels vuitens de final de l'Europe Cup a la pista italiana de l'Scandiano. Aquest partit arriba després de tres derrotes i un empat en els dar-rers enfrontaments a l'OK Lliga. El tècnic dels igualadins, Francesc Linares, considera que la pista dels italians és «complicadíssima, ho tenim clar, amb gent experimentada que sap jugar aquest tipus de competicions. Sabem que serà una eliminatòria difícil i ens haurem d'adaptar a l'arbitratge, perquè ells són jugadors que juguen amb la provocació i els àrbitres solen xiular moltes faltes, penals; no hem de caure en el parany, no afluixar en cap moment».

Francesc Linares té clar que «hem d'intentar tornar amb un resultat positiu per poder-lo rematar a Les Comes. Aquest enfrontament ve després de no haver estat a l'altura a la lliga, però ho sabem i som conscients que en aquest tipus de partits, o ho donem tot i estem al 300%, o ens pot costar l'eliminatòria».

El porter dels igualadins, Elagi Deitg, ha manifestat que «a l'Europe Cup no hi ha res a negociar, sabem en què fallem. Sortirem molt forts i el més important serà arribar a Igualada amb un marcador ajustat o favorable».

Una de les notícies positives és que Roger Bars forma part de l'expedició. Encara no pot jugar, però ja ha començat a estar amb els seus companys a la pista. El compte enrere per al seu retorn cada cop es més a prop: «La setmana passada vaig començar jo sol a pista amb la màscara, però fins que el maxifacial no em donés l'ok no podia entrenar-me amb el grup, i just dimecres al matí em va donar permís, i a la tarda ja m'estava entrenant; encara sense fer res d'1×1 ni partit, però almenys ja estic amb els meus companys».