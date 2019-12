El Manresa FS repeteix a casa i rep un nouvingut, el Mar Dénia alacantí

Després d'empatar amb l'Hospitalet Bellesport (3-3) al Pujolet, el Manresa FS repeteix avui partit com a local (18.30 h). En aquesta ocasió, amb la visita d'un nouvingut: el Mar Dénia alacantí. Un equip que va començar molt bé la competició però que s'ha vist castigat per les lesions, la qual cosa ha propiciat resultats menys positius en les darreres jornades. A hores d'ara, es troba en una situació d'allò més incòmoda, a només dos punts del descens, que marca el Salou. Així, els valencians ocupen la dotzena plaça. De les set sortides com a visitant, ha sumat dues victòries per la mínima (3-4 a Cerdanyola i 2-3 a la pista de l'Indústries B) i cinc derrotes (Pallejà, Ripollet, Natació Sabadell, Salou i la més recent a la Barceloneta). En terres alacantines, tres victòries i tres derrotes fins ara.

Pel que fa als manresans, l'equip es troba a tres punts dels llocs de play-off d'ascens i a dos punts de la cinquena plaça, d'accés a la Copa del Rei. I és que hi ha un gran nombre d'equips atrapats en pocs punts de diferència en una classificació comprimida. En tot cas, un equip que aconsegueixi guanyar tres o quatre partits podria semblar que fa un salt important a la taula, però aquest mai seria definitiu.

Per la seva part, el Sala 5 Martorell, amb els mateixos 19 punts que els manresans, visiten el Ripollet (18 h), un equip en posició de descens, en concret està en penúltima posició, amb onze punts.