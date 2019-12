El Navàs vol trencar la imbatibilitat de l'Artés en el derbi bagenc de Copa

El Navàs Viscola i l'Artés, les dues millors defenses del grup 2 de Copa Catalunya, s'enfontaran aquesta tarda (19.30 hores) al pavelló municipal navassenc en el derbi bagenc de la competició.

Els jugadors dirigits per Isidre Suau, que acumulen un balanç de tres victòries i dues derrotes en els partits disputats a la seva pista (5-4 en el total de partits), volen acomiadar-se d'un magnífic 2019 davant de la seva afició brindant per una nova alegria en un any per recordar. I és que el curs passat van aconseguir l'ascens a una categoria en què han accedit per la porta gran i estan a un triomf del quart lloc. Yuste, Pieter Batlló i Nil Deix són els seus homes més destacats.



Nou victòries seguides

Pel que fa als artesencs, avui es presenten al duel amb l'etiqueta de líder en solitari i únic club imbatut de la competició. Els homes de Jordi Estany són un bloc compacte, aplicat al darrere i amb un talent irreductible en atac, amb moments d'autèntic deliri anotador. La baixa de Roger Portella és l'única rascada superficial a la pell d'uns artesencs que fan gala d'un fons d'armari ben profund, en què sobresurt també Jordi Sobrevias. Els d'Estany afronten la penúltima aturada, pas previ a rebre els castellarencs en la jornada 12, per poder atansar la condecoració de primer trimestre impol·lut, fita que en els últims temps només ha assolit un altre equip de casa nostra, l'Esparreguera (2017-18).

El tècnic dels navassencs, Isidre Suau, va declarar que «juguem davant un equip que té molta experiència a Copa, i això els serveix per endur-se finals igualats. Som dos conjunts que ens coneixem molt. Serà un partit totalment diferent del de la final de la Copa Bages, nosaltres per exemple hem recuperat Nil Deix i Rui Santos. La nostra arma és el treball defensiu i la humilitat. Tenim il·lusió per jugar un derbi, que sempre és especial i encara més amb l'Artés, i esperem que el pavelló estigui ple».

Per la seva banda, Jordi Estany, entrenador dels artesencs, comentava que «és un duel de màxima rivalitat, pot passar de tot. Som en un bon moment, tant quant a resultats com a joc. Sens dubte, el factor camp serà important, i ells estan força adaptats a la categoria, amb jugadors que marquen la diferència. Intentarem fer el nostre joc i adaptar-nos a la baixa de Portella, tot un referent de l'equip i de la categoria».