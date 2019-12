Bartomeu enviarà avui una carta de queixa a la federació

? El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, enviarà avui una carta al president de la Federació Espa-nyola de Futbol, Luis Rubiales, per queixar-se de l'arbitratge rebut ahir pel seu equip al Reale Arena. Segons sembla, aquesta és una decisió personal del màxim mandatari després de la no senyalització del possible penal de Llorente a Piqué que hauria pogut donar el triomf al Barça a l'últim minut del partit d'ahir.

Un dels protagonistes de les accions polèmiques d'ahir va ser el centrecampista blaugrana Sergio Busquets, autor del penal que va significar l'1-0. El jugador va comparar la seva acció amb el possible penal a Piqué en el darrer minut i va opinar que «el que li fan a ell és molt més clar que el meu. No entenc per què no ha actuat el VAR. Ho han pogut veure des de moltes perspectives i en repeticions. No sabrem mai perquè no l'han indicat».