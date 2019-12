Una colossal Moore certifica a Zamora la classificació del Cadí per a la Copa

El Cadí va certificar a Zamora la seva classificació per a la Copa de la Reina. La segona participació consecutiva. Una col·losal Tinara Moore, amb 29 punts i 13 rebots per a una valoració total de 40 crèdits, va liderar les urgellenques, que pràcticament van jugar només amb set jugadores. A la baixa ja definitiva pel que resta de temporada de la base Yurena Díaz, se li va afegir en el matx contra el Quesos El Pastor d'Irati Etxarri, que amb una contusió muscular des de dimecres es va quedar a la Seu per recuperar. A Zamora, el poder de Moore va ser determinant; això sí, ben secundada per Sydney Weise i la resta de l'equip.

I és que després d'uns primers minuts d'igualtat, i amb el Cadí badant ofensivament, fins al punt de perdre dues o tres possessions consecutives, Moore es va erigir en el clar referent blanc-i-blau. Les seves companyes l'assistien constantment, aconseguint fins a tres bàsquets amb addicional al llarg del matx. A banda, quan les locals s'acostaven, normalment gràcies al poder interior de Dornstauder i a les bones respostes de MacPhee, i d'Okonkwo en el tram final, sempre apareixia algun triple de Nogic, de Bahí o de Weise per mantenir les distàncies, que van arribar a ser de dinou punts (47-66). Malgrat que el Zamora va reduir les distàncies fins a deu punts a menys de tres minuts per al final, dues bones penetracions amb l'esquerra d'Ariadna Pujol van tancar el partit.