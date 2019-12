El descontrol i el VAR penalitzen el Barça

Quan va aparèixer el VAR hi va haver qui va dir que sense errades arbitrals es perdria la salsa del futbol. Insensats! No comptaven amb el fet que la màquina no actua sola, sinó que hi ha d'haver qui la interpreti. Ahir, això va quedar clar. Minut 11, agafada mútua entre Diego Llorente i Busquets a l'àrea del Barça. Penal per part del col·legiat al camp, Alberola Rojas, ratificat pel del VAR, Gil Manzano. Minut 89. La mateixa jugada a pocs metres, però amb el canvi de camp del descans a l'àrea de la Reial. Novament Llorente, aquest cop amb Piqué. Ni l'un, ni l'altre no veuen el penal. Detalls que decideixen un partit i que, a la llarga, poden decidir molt més.

El fet cert és que la Reial i el Barça van empatar justament, pels mèrits de tots dos. Els donostiar-res van jugar millor, però els blaugrana van crear més perill i van patir quan l'equip de casa posava ritme a l'enfrontament. Quan els de Valverde l'aturaven, es notaven més còmodes. Amb 1-2 van poder sentenciar, però una errada de Ter Stegen va ficar la Reial en el partit i dos punts van volar en la vigília del clàssic de dimecres.



Pressió determinant

Els dos entrenadors van plantejar el partit amb el mateix sistema 4-3-3 habitual en ells. Aquest fet significava que la batalla al mig del camp seria decisiva. Qui la guanyés tindria molt d'avançat per fer arribar la pilota a unes davanteres perilloses en les quals la sorpresa era la presència del jove suec Isak per als locals en el lloc de l'habitual Willian José.

La diferència en els primers minuts la va crear Oyarzabal. El jugador franquícia dels donostiar-res s'incrustava al centre del camp i provocava que el seu equip, gràcies a una gran pressió, hi tingués superioritat. D'aquí van arribar una centrada passada i un xut alt abans de la primera acció decisiva. Un córner a la dreta de l'atac local va acabar amb la pilota a la frontal de l'àrea petita, la mala sortida habitual de Ter Stegen en les centrades laterals i un penal de Busquets a Llorente dels que no se solen indicar, més que res perquè abans havia estat el jugador de la Reial el que havia tibat el mig centre català. Oyarzabal va anotar amb tranquil·litat i el Barça havia de remar amb tot en contra.

Els blaugrana van poder empatar tot seguit en una pilota solta que va empalmar Suárez, amb aturada de Remiro, i en el rebot que no va caçar bé Rakitic. Però va ser un miratge. Odegaard, el jove noruec cedit pel Madrid, i Merino feien el que volien al centre del camp. El nòrdic ho va intentar des de lluny dos cops, però la millor ocasió va ser en una transició en què Piqué va salvar un xut d'Isak.

En els deu darrers minuts, però, el Barça va poder tranquil·litzar el joc i va empatar; això sí, en una transició. Un refús de Lenglet se'l va empassar Llorente. La pilota va acabar als peus de Suárez, que va encarar Zubeldia i la va descarregar quan tocava a Griezmann, el qual, com contra el Mallorca, de suau toc, va batre Remiro. No ho va celebrar per respecte a un dels seus exequips. El tram final de primera part ja va ser més tranquil, com si els dos contendents signessin les taules fins al descans.



Ocasió perduda

El Barça va entrar molt millor a la represa i aviat es va posar per davant. Gran passada de Busquets a Messi que deixa l'argentí, ahir molt apagat, davant de Remiro. Aquest, però, no xuta, sinó que dona el gol fet a Suárez. Van ser els millors minut del Barça, que va poder rematar amb un xut de Griezmann que va parar Remiro, amb una centrada en la qual Zubeldia va evitar el cop de cap de Messi i, sobretot, el cop de cap de Piqué en un córner que va salvar novament Zubeldia damunt de la línia de gol.

Imanol va fer canvis i l'entrada de Januzaj va ser productiva. En una acció seva, Monreal va centrar, Ter Stegen va deixar la pilota morta quan no l'hauria rematada cap atacant i Isak va empatar just abans de ser canviat. El partit es va tornar a revolucionar i encara més quan Valverde va introduir Vidal i Aleñà al camp. Willian José va obligar Ter Stegen a fer una doble parada i, quan tot semblava decidit, un contraatac va acabar amb l'acció de Llorente i Piqué. Com a mínim era igual que la de Busquets, però amb el VAR no ens en sortirem.