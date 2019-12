L'Atlètic de Madrid es retroba amb la victòria davant d'un atrevit Osasuna

L'Atlètic de Madrid va tornar a guanyar després d'un mes sense fer-ho. El conjunt blanc-i-vermell va desfer-se d'un Osasuna molt valent amb gols de Morata i Saúl a la segona meitat. El davanter referència local va aprofitar una centrada sensacional en una falta lateral de Trippier per rematar al fons de la xarxa. Saúl, vuit minuts més tard, va sentenciar amb el segon gol en una gran jugada combinada. L'equip dirigit pel Cholo Simeone va trencar una mala dinàmica de resultats, després de guanyar per últim cop, a casa amb l'Espanyol, ara just fa un mes.

D'altra banda, en un altre partit de la jornada, el Granada va perdre a casa davant del Llevant (1-2). El conjunt visitant va obrir la llauna al minut 55 amb un golàs de Rochina. Darwin Machís va empatar cinc minuts més tard per als locals i Bardhi, quan quedava un minut del descompte, va donar els tres punts als granotes amb un gran xut des de fora de l'àrea. L'Athletic Club de Bilbao i l'Eibar van empatar a zero gols en el derbi basc. Ambdós equips van disputar un partit molt anivell però sense encert de cara a porteria.