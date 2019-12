El Manresa FS ratifica la seva millora i assoleix una golejada inapel·lable

En progressió. El Manresa FS va corroborar ahir la dinàmica positiva dels darrers dos mesos i va segellar una golejada històrica contra el Mar de Dénia (13 a 1). No en va, els jugadors de Sito Rivera han sumat cinc victòries en els últims set partits, a més d'un meritori empat contra el segon classificat, l'Hospitalet Bellsport (3 a 3).

Els manresans van sentenciar el partit a la primera meitat (7 a 1). La intensitat amb què els blanc-i-vermells van iniciar el matx va ser decisiva. Quan tot just s'havien consumit 41 segons, el Manresa FS ja havia materialitzat dos gols. Servei inicial, jugada assajada dels locals i gol de Carles Ambrós als set segons (1 a 0). Trenta-quatre segons després, aquest mateix jugador culminava una gran jugada amb el 2 a 0. Aquest no era un bon començament per a un Mar de Dénia amb el potencial minvat per quatre lesions i que havia perdut els cinc partits anteriors; això sí, sempre després de competir i per marcadors ajustats.

Asis va transformar el tercer gol manresà en aprofitar el desconcert visitant. Juanjo va retallar l'avantatge quaranta segons després i va propiciar la reacció dels alacantins, que van equilibrar el joc entre els minuts 6 i 10. En aquest període, van posar a prova Aleix, i Lluís va estavellar un xut al pal esquerre (min 7).

La igualtat es va esvair quan Carles Ambrós va tornar a protagonitzar una gran jugada individual, abans de rematar a gol la paret final trenada amb Pep Costa (min 13). El Mar de Dénia ja no es va refer i Aaron va rellevar Ambrós per exhibir ambició, potència i qualitat en les jugades del cinquè i sisè gols. Els alacantins van jugar amb porter jugador els últims quatre minuts del primer període, però Èric Castillo va sentenciar.

A la represa, el Manresa FS va mantenir el rigor i la intensitat i va arrodonir una golejada que li permet situar-se cinquè a la classificació i implicar-se en la lluita per assolir una de les quatre primeres posicions, que comporten classificar-se per als play-off d'ascens.