El Navàs trenca la imbatibilitat de l'Artés gràcies a una asfixiant defensa

El Club Bàsquet Navàs Viscola va demostrar la seva fortalesa com a local i va derrotar amb molta claredat el líder fins ahir invicte del grup 2 de Copa Catalunya, l'Artés (76-52) en el derbi bagenc de la categoria. El pavelló navassenc va mostrar un aspecte immillorable, amb dues aficions molt nombroses i que van evidenciar una clara comunió entre elles. Amb aquest resultat, els navassencs obtenen la sisena victòria en deu partits i es consolida a la zona mitjana-alta de la taula classificatòria.

Els jugadors dirigits per Isidre Suau van preparar el partit basant-se en una forta defensa per tal d'intentar aturar l'equip més anotador de la lliga. En el primer quart, però, hi va haver igualtat en el marcador, i les dues formacions s'anaven intercanviant el lideratge en el marcador (15-14 al final). En el segon període els locals van anar sempre per davant, ja que a més del bon treball defensiu van estar encertats en el llançament, van controlar el rebot i van assolir algunes cistelles mitjançant transicions ràpides. Tot això es va traduir en un avantatge de set punts a la mitja part de l'enfrontament.

Escapada navassenca definitiva

En la segona meitat els navassencs van seguir fent la mateixa feina, mentre que els homes de Jordi Estany van abaixar els seus percentatges d'encert. Com a conseqüència, el Navàs va anar obrint cada cop més distància en l'electrònic, i al final del tercer quart ja tenia el duel molt ben encarat (58-42). En els darrers deu minuts poques coses van canviar, i el conjunt local va arribar a gaudir de 26 punts de diferència davant un rival que tenia moltes dificultats per trobar la cistella contrària amb facilitat. El proper dissabte, l'Artés rebrà el Castellar (18.15 hores), mentre que el Navàs visitarà el Cerdanyola (19.30 h).