El 13 a 1 al Dénia és la diferència més àmplia del Manresa FS a Segona B

El Manresa FS va jugar, dissabte, un partit rodó al Pujolet. Tant, que va aconseguir el resultat més ampli de totes les temporades que porta jugant a Segona B.

Els de Sito Rivera (va suplir Manel Moya fa unes jornades) es van imposar per 13 a 1 al conjunt alacantí del Dénia amb més facilitat de la prevista; i és que l'equip d'Alacant, és cert que amb moltes baixes, va donar moltes facilitats defensives, impròpies d'un conjunt d'aquesta categoria. Es dona el cas que el propi Dénia ja havia patit un marcador molt voluminós i semblant la temporada 2017/18, també a la instal·lació manresana, quan va perdre amb els blanc-i-vermells per 13 a 2.

Sigui com sigui, els dotze gols de diferència obtinguts dissabte superen altres resultats destacats dels darrers anys per part del conjunt manresà la categoria de bronze del futbol sala estatal. Els més cridaners són per exemple el 11 a 1 al Canet la campanya passada, el 10 a 3 al Segorbe valencià la temporada 2018/19, l'esmentat 13 a 2 al Dénia, l'11 a 1 a la Barceloneta i el 12 a 3 al Linyola el curs 2017/18; l'11 a 1 al Santa Eulàlia d'Eivissa la 2016/17, l'11 a 2 al Centelles la 2012/13, l'11 a 0 al Salou la 2011/12 o l'11 a 2 al Vila-real la 2010/11.

Enguany ha arribat aquest 13 a 1 quan precisament un dels handicaps de l'equip en força partits ha estat la poca efectivitat golejadora, sobretot per la baixa per lesió de Carles Corvo. Ara, amb els 13 anotats al Pujolet contra el Dénia, el Manresa FS ja s'ha situat en segon lloc en la taula de golejadors amb 67 gols (empatat amb el líder Mataró i només superat per l'Hospitalet, segon classificat, que en té 79. Pel que fa als gols rebuts, els manresans n'han encaixat 47 per 37 el Mataró (l'equip menys golejat).

A la classificació, després d'un inici irregular, el Manresa FS és ara cinquè a un punt del play off d'ascens (aquesta temporada el jugaran els quatre primers classificats. Dissabte, els de Rivera tancara la primera volta a la pista del cuer Indústries Santa Coloma B.