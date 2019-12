El Barça coneixerà avui el rival europeu d'entre cinc candidats a ser-ho

El Barça, i quinze equips més, coneixeran avui el seu adversari en els vuitens de final de la Lliga de Campions i la setmana en què disputaran els primers partits, després del sorteig que es farà a Nyon aquest migdia. Cinc equips són els que podrien tocar en sort a l'equip d'Ernesto Valverde, ja que no pot jugar contra cap dels set restants primers classificats de la primera fase, ni contra el Borussia Dortmund, ja que era al mateix grup, ni contra el Reial Madrid, ni l'Atlètic, ja que pertanyen a la mateixa lliga.

D'aquesta manera, dos conjunts anglesos, el Chelsea i el Tottenham, dos d'italians, el Nàpols i l'Atalanta, i un de francès, l'Olympique de Lió, són els que s'han de jugar el dubtós honor d'haver d'enfrontar-se als blaugrana, amb el primer partit a casa i el segon al Camp Nou. I sembla que l'ordre de dificultat no és gaire diferent a aquest.



Els londinencs, complicats

El Chelsea i el Tottenham són els equips que tenen més possibilitats de jugar contra els blaugrana, tenint en compte les restriccions del sorteig, i també són els més complicats. El Chelsea es pot reforçar en el mercat d'hivern després que la UEFA li hagi perdonat la sanció que no li va permetre contractar jugadors l'estiu passat. En aquest temps, Frank Lampard, l'històric exjugador que ara exerceix de tècnic, ha rejovenit l'equip amb elements que estan donant resultat com l'atlètic davanter Tammy Abraham. A la lliga és quart i, tot i la seva irregularitat, pot fer mal.

L'altre anglès és el Tottenham de Mourinho, que està substituint amb èxit Pochettino a la banqueta. L'equip sembla més agressiu amb el portuguès, tot i que no ha variat gaire la plantilla respecte de la formació que ja va jugar contra el Barça la temporada passada a la fase de grups, amb triomf blaugrana a Londres i empat al Camp Nou en un duel intranscendent.

Pel que fa als italians, el Nàpols viu en plena crisi per la destitució del tècnic Ancelotti, rellevat per Gattuso, però en dos mesos es pot haver refet. Té homes importants a davant com els davanters Milik, Mertens o Insigne i d'altres de veterans com Llorente.

L'Atalanta, sorpresa dels vuitens, ha passat ronda en el seu debut. Té un joc de molta possessió i viu la seva millor època de la mà del tècnic Gasperini, però li pot fallar l'experiència. Cap dels dos transalpins no ha jugat mai contra el Barça a Europa.

Finalment, el més fluix sembla l'Olympique de Lió, que ja va ser el rival l'any passat i que transita sense pena ni glòria per la lliga francesa. Sembla difícil pensar que pugui plantar cara.