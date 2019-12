Barça i Madrid es concentraran dimecres al mateix hotel per seguretat

El Barcelona i el Reial Madrid compartiran per unes hores allotjament aquest dimecres 18, en un hotel a escassos metres del Camp Nou, per preservar la seva seguretat davant la massiva protesta prevista per la plataforma Tsunami Democràtic.

Així es desprèn de diferents informacions publicades aquest dilluns. El Barça canviarà la seva rutina prèvia i convocarà els seus jugadors al migdia de dimecres en un hotel situat a 600 metres del Camp Nou.

Posteriorment, els barcelonistes dinaran junts en aquest hotel i després de descansar es desplaçaran fins a l'estadi escortats pels Mossos d'Esquadra.

No obstant això, des del club blaugrana no han volgut confirmar cap detall per preservar la seguretat i no confirmaran els moviments de l'equip d'aquest dia "per una qüestió de prudència".

El Reial Madrid també estarà allotjat al mateix hotel i el procediment de trasllat serà el mateix. Tsunami Democràtic, sorgit per respondre a la decisió del Tribunal Suprem en el cas del procés, ha convocat una concentració el proper dimecres a les 16:00 hores, quatre hores abans de l'inici del partit.

Fa un parell de dies, en resposta a un qüestionari formulat pel programa "Preguntes Freqüents de TV3 (FAQSTV3)", Tsunami Democràtic va deixar clar que la seva intenció no és ni que l'àrbitre ni els dos equips no puguin arribar al Camp Nou, ni tampoc que se suspengui el partit.