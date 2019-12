El Berga perdona la vida al Torelló i obté un agredolç empat a domicili (1-1)

Resultat agredolç per als jugadors del Berga, que van sumar un punt en la seva visita a Torelló (1-1). Els homes de Joan Prat van acabar el duel bolcats a la porteria local i malbaratant ocasions molt clares que els van prohibir del triomf. Els berguedans van sortir endollats al partit, amb la confiança alta després del triomf del cap de setmana passat contra el Calaf, i van posar setge a la porteria del Torelló des del començament. I poc van tardar a obrir el marcador. Tan sols amb dos minuts disputats, Casanovas va aconseguir desfer l'empat inicial (0-1). A poc a poc els locals van anar entrant dins del partit i el matx es va equilibrar fins arribar al descans amb un parell d'arribades d'un Torelló que començava a aixecar el cap. Al segon temps, el canvi de dinàmica es va confirmar i el conjunt d'Osona va gaudir de les millors ocasions fins poder anivellar el marcador mitjançant Serra, que després d'una jugada embolicada va aconseguir posar, de nou, la igualada (1-1). Aquest resultat hagués sigut just si no hagués estat per les nombroses ocasions de les quals va gaudir el Berga al darrer tram de partit, un atac i gol, amb uns contra uns amb el porter, on els visitants no van estar encertats.