El Calaf planta cara al Joanenc i iguala un duel intens que acaba sense gols

El Calaf va aconseguir sumar un punt molt important per continuar allunyat de la parta baixa de la classificació, davant d'un Joanenc que no va aconseguir aprofitar les ensopegades dels seus rivals per escurçar la distància amb els capdavanters. Ambdós equips van disputar un duel molt anivellat. Amb un ritme molt alt i un joc molt vistós de cara al públic, l'enfrontament va començar elèctric. Ja al primer minut de joc, el local Marsiñach va desaprofitar un clar un contra un davant la sortida d'un dels millors porters de la categoria, el bagenc Baquero. Al minut 15, unes mans molt clares dins de l'àrea del conjunt dirigit per Oriol Hontangas van provocar els set metres favorables a l'equip entrenat per Marc Viladrich. Delgado va agafar la responsabilitat grogueta però va fallar la pena màxima, aturada per un gran Lluís Martínez.

A partir del penal, l'equip de casa va començar a apropar-se tímidament al camp contrari però sense crear ocasions clares de gol. Ambdós equips, amb un joc molt pla i amb possessions pel mig del camp, van anar cap als vestidors amb el marcador inicial.

A la represa, el tècnic visitant va moure fitxes i, amb un canvi tàctic, el Joanenc va dominar més. Els equips van disposar de diverses ocasions, buscant sempre els xuts llunyans, però les grans intervencions dels porters van fer que el marcador no es mogués en cap moment. En el tram final del partit, el partit es va trencar i ningú tenia el control del joc. Ambdós equips van tenir anades i vingudes però sense perill a tres quarts de camp. Al final, els dos conjunts es van repartir els punts després d'un enfrontament molt anivellat.

En la propera jornada de la lliga, el conjunt de Calaf visitarà el complicat camp de les Franqueses, equip que ocupa la tercera posició de la classificació. D'altra banda, el Joanenc de Marc Viladrich rebrà la visita a casa del Torelló, equip de la part mitjana de la taula i que encadena cinc partits seguits sense perdre.