Carolina Marín obté una nova victòria a Milà en l'Internacional d'Itàlia

Nova victòria de Carolina Marín en l'Internacional d'Itàlia després de guanyar a la final, disputada ahir a Milà, l'índia Rituparna Das (21-19 i 21-14). En el seu retorn al Circuit Europeu després de més de cinc anys i mig d'absència, Marín ha estat campiona en un torneig de categoria International Challenge. En els 52 minuts de partit, la de Huelva es va mostrar bastant superior a Das i va sumar 4.000 punts per al seu objectiu de recuperar els llocs de cap de sèrie en l'HSBC World Tour.

Així, sobre la pista del PalaBadminton milanès, l'andalusa es va veure pressionada per la rival al primer set, però no per gaire temps. Das no va aconseguir reaccionar davant d'una Marín que va obtenir el triomf en la seva única cita del novembre fins al gener.