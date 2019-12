La Cursa per la Vida aplega 350 corredors en la setzena edició

La Cursa per la Vida de Manresa es va celebrar, per segon any, a l'entorn del parc de l'Agulla i va atreure 349 corredors i caminants que van voler palesar el seu compromís amb la lluita contra les malalties minoritàries auspiciada per La Marató de Tv3.

La pèrdua de 33 participants respecte a l'edició del 2018, tot i la suma d'esforços del Club Atlètic Manresa (CAM), dels gestors de les Piscines Municipals, de la institució Parc de la Sèquia i de Manresa per La Marató, no va impedir recaptar una quantitat lleugerament superior, 3.840 euros.

El manresà Joan Piqué va ser el més ràpid en la categoria masculina, mentre entre la femenina es va imposar Núria Pubill.