Doncic té un esquinç i estarà de baixa dues setmanes

La lesió de Doncic queda en un ensurt després que ahir s'encenguessin les alarmes. Els Dallas Mavericks s'enfrontaven a casa contra els Miami Heat, un dels equips revelació d'aquest inici de temporada a l'NBA juntament amb el conjunt texà. Només havien passat dos minuts quan l'eslovè, una dels millors jugadors d'aquesta temporada, es va torçar el turmell i feia preveure el pitjor, ja que no va poder continuar ni un sol segon a la pista dels Mavericks.

Més enllà de la derrota a casa (118-122), la gran preocupació de l'equip entrenat per Rick Carlisle era que l'exjugador del Reial Madrid no es lesionés de llarga durada, ja que l'equip té una gran dependència del millor debutant de l'any passat a l'NBA. Finalment, tot ha quedat en un ensurt i Doncic estarà de baixa dues setmanes.

No obstant això, el base dels Mavericks es perdrà partits contra rivals importants. El primer de tots serà aquesta matinada contra els Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, el millor equip de la conferència est. Tampoc hi serà dimecres que ve contra els Boston Celtics, candidats també a aconseguir l'anell a la banda est. El mateix dimecres hi haurà noves informacions mèdiques sobre l'estat de Luka Doncic, en què probablement s'explicarà si es mantenen les dues setmanes de lesió o si el mal encara és menys greu i està preparat per disputar ja el següent partit, que seria la setmana vinent contra els actuals campions de l'NBA, els Toronto Raptors de Marc Gasol.