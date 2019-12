Espanyol-Wolverhampton als setzens de final de l'Europa League

El sorteig dels setzens de final de la Lliga Europa ha deixat aquest dilluns les eliminatòries entre el Getafe i l'Ajax holandès, entre el Wolverhampton anglès i l'Espanyol, i entre el Cluj romanès i el Sevilla.



D'aquesta manera, el conjunt 'blau' ha estat el pitjor parat ja que tindrà al davant el tetracampió d'Europa, que arriba 'rebotat' de la Champions, mentre que els de Julen Lopetegui parteixen favorits davant el seu rival, i els de Pablo Machín tractaran de fer valer el tenir la tornada a casa davant l'actual vuitè classificat de la Premier.



Els partits d'anada d'aquests setzens de final de la Lliga Europa estan programats per al dijous 20 de febrer, amb els de tornada la setmana següent, el 27.





