El Gironella mostra un gran nivell i s'acaba imposant a la Sabadellenca (0-1)

El Gironella va suar de valent per aconseguir la victòria davant la Sabadellenca, que sempre va tractar de posar les coses molt complicades al rival. Els visitants van començar el partit sent fidels a l'estil de joc que els caracteritza, sent els protagonistes de la possessió de la pilota i controlant en tot moment el ritme del joc. Tot i que els primers minuts van ser de tanteig, amb el pas del temps, els grocs cada vegada s'anaven sentint més còmodes. A l'equador de la primera meitat, el Gironella va disposar d'una oportunitat clara per avançar-se en el marcador, però el remat del davanter berguedà va sortir fregant el pal. Amb una clara sensació de superioritat i mostrant un bon nivell de joc, el partit va arribar al descans amb un empat a zero que no satisfeia els jugadors gironellencs.

A la represa, el partit va seguir la mateixa dinàmica que en el primer temps. Al minut 65, el Gironella va executar ràpidament una sèrie de passades que van donar continuïtat a una centrada lateral per la banda dreta que Uribe va rematar lluny de l'abast del porter rival per aconseguir el 0 a 1. En veure's al darrere en el marcador, la Sabadellenca va optar per un joc més directe, encara que la defensa visitant va estar molt atenta durant tot el partit i va poder refusar totes les arribades dels rivals. A mesura que s'acostava el final del matx la tensió augmentava significativament. Els locals van disposar d'un parell de faltes laterals que van posar en alerta els rivals, i a les acaballes van gaudir d'una ocasió de gol clara que no van saber aprofitar per fer l'empat. El Gironella també va tenir alguna ocasió per sentenciar el partit, però el duel va concloure amb una victòria per la mínima.