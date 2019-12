«Ens hem desorganitzat davant un Europa superior»

L'entrenador del Manresa, Andreu Peralta, va reconèixer, després del partit al Nou Sardenya, que «l'Europa ha estat superior sobretot a la primera part, quan ens hem desorganitzat i han aconseguit els dos gols. Ells, amb espais, són molt poderosos i així ho han demostrat. A la represa ha canviat una mica el tarannà perquè hem tingut més la pilota i, és clar, amb el resultat en contra, els hem hagut d'anar a buscar. Però tot i això, ens ha costat molt crear perill. En línies generals, no ha estat un bon partit i si tu no estàs bé, davant un conjunt que fa tantes coses com és l'Europa, sembla que has estat pitjor».

Per la seva part, el tècnic de l'Europa, David Vilajoana, va comentar que «hem fet una molt bona primera part i, a la segona, tot i no tenir tant la pilota, no ens han creat cap oportunitat».