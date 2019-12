La Joviat no resisteix davant la superioritat del Roser

La Joviat va lamentar la novena derrota de la temporada en la dar-rera jornada de Copa Catalunya. En aquesta ocasió, el botxí va ser el Bianya Roser, que, fent gala d'un ritme defensiu i una experiència superior en situacions límit, va tombar per 46 a 73 una Joviat en crisi.

El Càmping Bianya va ser un maldecap per a les locals i no ho van poder suportar. Molta habilitat per puntejar els tirs rivals i desenes d'intents de robar pilotes van desestabilitzar la Joviat. A l'inici, les manresanes aguantarien el tipus (10-15). Més tard, ja al segon parcial, la falta d'atreviment en atac i la debilitat defensiva van distanciar els dos equips en el marcador. En aquest moment, la Joviat va disparar els mals percentatges en el tir mentre el rival els millorava. No obstant això, a diferència d'altres partits, les jugadores de la Joviat no van perdre la intenció en cap moment. Era el més positiu que destacava. Després del descans, un tercer quart carregat de faltes personals de la Joviat a jugadores del Bianya va desesperar els ànims locals, que entenien que el rigor arbitral no era equànime. Això, però, no va ser excusa per a una Joviat que intentarà trencar la ratxa negativa el proper 21 de desembre en el penúltim partit de la primera volta, contra l'Igualada, també necessitat de triomfs.