El juvenil del Manresa FS planta cara però cedeix davant del potent Palma

Els juvenils del Manresa FS rebien el potent Palma Futsal enratxats, en sumar quatre triomf seguits i deixant molt bones sensacions en cada un d'ells. En el duel d'aquest cap de setmana, els bagencs van disputar un dels millors enfrontaments d'aquesta temporada, tot i que no es van poder endur el triomf davant dels segons classificats de la lliga (0-1). El duel no va decebre i si només es va veure una diana va ser per les intervencions decisives dels porters Arnau Pérez i Chrystian Caballero, del Manresa FS i del Palma, respectivament. El vencedor dels 40 minuts de partit es va decidir per petits detalls. En el darrer sospir del primer temps, Garcia va aconseguir foradar la xarxa local, en el que seria l'únic gol del matx (0-1). Els Manresa visitarà, la setmana vinent, la pista de l'Hospitalet Bellsport, un altre equip que es troba a la zona alta.