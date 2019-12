L'Espanyol millora però se li escapen dos punts i segueix en l'últim lloc

L'Espanyol va mostrar una gran millora, sobretot quant a actitud, davant d'un partit cabdal per la seva continuïtat a Primera, però només va aconseguir un empat que el deixa cuer, empatat amb el Leganés, al qual haurà de visitar diumenge. L'equip de Pablo Machín, sobremotivat per la importància del duel i també per la grada, a causa dels retorns a Cornellà, amb uns altres colors, del tècnic Rubi i del davanter Borja Iglesias, va fer el més difícil. Va capgirar el gol inicial del davanter gallec, però va veure com un canvi de sistema del seu exentrenador el penalitzava, l'igualaven el partit i acabava demanant l'hora davant de l'atac andalús.

El partit no va poder començar pitjor, ja que en el minut 4 Àlex Moreno va guanyar la partida a l'olesà Víctor Gómez i va centrar perquè Borja anotés el gol i no ho celebrés per respecte a la seva antiga afició.

El gol va ser un cop, però a prop dels vint minuts una jugada individual ho va canviar tot. Darder va recollir l'esfèrica a la línia de mitjos i va anar fent un eslàlom. Va superar Canales i va rematar per sota de Mandi, va batre Joel i va establir l'empat. Els locals es van animar i van passar a dominar, tot i que sense gaires ocasions. El 2-1 va arribar abans del descans en una falta lateral molt tancada. Dídac Vilà va rematar, Joel va rebutjar però Bernardo, atent, va anotar el 2-1. El gol va tenir suspens ja que van aconsellar el col·legiar anar a mirar les imatges per si Dídac molestava el porter en el moment en què Bernardo rematava, però tots dos eren dins de la porteria quan la pilota ja havia entrat. Gol vàlid de totes, totes.



Canvi de panorama

El mateix Bernardo va crear perill a la represa en rematar desviat un córner. Però llavors, Rubi va situar una línia de quatre defenses, va nodrir l'atac i el Betis va empatar aviat. Tello havia avisat amb un xut que havia desviat Diego López, però no va poder fer res davant del cop de cap de Marc Bartra, que va marcar després de rematar una deixada de Feddal en una falta lateral.

Els darrers minuts van ser molt oberts, amb domini bètic però perill blanc-i-blau en algunes contres. De tota manera, l'Espanyol va haver de controlar les pilotes llançades cap als seus dos puntes, Borja Iglesias i Loren, i al final va salvar un punt que sembla poc però que és millor que res.