L'Esparreguera no té possibilitats contra un Calvià guiat per Vicens

El Tenea Esparreguera va encaixar una nova derrota lluny de la seva pista, en aquesta ocasió en la seva visita al Calvià balear, que va guanyar amb claredat gràcies al lideratge d'Antoni Jaume Vicens, que va acabar amb 40 punts.

Els mallorquins van començar molt endollats, amb un parcial de sortida de 8-0. Van haver de passar tres minuts i mig per tal que els del Baix Llobregat Nord anotessin la primera cistella, amb Rubén Morales com a protagonista. Això no va tallar la bona dinàmica dels locals, que va ampliar la renda fins als nou punts al final del primer quart (22-13) gràcies a una cistella de Comas sobre la botzina. En el segon Vicens es va carregar el seu equip a les espatlles i el va liderar fins al 47-25 de la mitja part.

A la represa el guió del partit no va canviar, ja que el Calvià la va iniciar igual de concentrat que al principi. Tot i que els visitants van mostrar orgull i van augmentar la pressió defensiva així com l'efectivitat ofensiva, no van poder retallar la diferència, que al final del tercer quart era de trenta punts (75-45). Els darrers deu minuts van ser un tràmit, i els locals van obtenir el tercer triomf del curs.