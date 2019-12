L'Igualada femení s'esgota als últims minuts i no surt de la zona baixa

L'Igualada va patir una nova derrota a la lliga, aquesta vegada a la pista del Cerdanyola. Amb aquesta ja són vuit derrotes i tres victòries, bagatge que col·loca l'equip en la penúltima posició només superat per la Joviat, cuer amb un punt menys.

El partit va començar igualat al primer tram del primer quart amb dos equips necessitats d'una victòria tot i lluitar per objectius ben diferents. Així doncs, s'encarrilava un primer període igualat, però un triple local va fer despistar les jugadores de l'Igualada. A partir d'aquest moment, el Cerdanyola es va veure amb cor de guanyar el partit en veure les dificultats de les rivals per aconseguir anotar. Només vuit punts en el segon parcial de les igualadines feien agafar confiança a un Cerdanyola fort en el tir de dos (54% d'anotació). Després del descans, l'Igualada va patir una reconversió en atac que va millorar els registres anteriors. Així, s'emportaven el tercer període per 11-15 mentre les locals conservaven un premiat avantatge de 14 punts a falta de deu minuts per al final. Una diferència que es va mantenir gràcies al rendiment local en el tirs lliures, que van evitar la reactivació visitant quan Jané va atemorir amb el 58-55 a falta d'un minut per a la fi.