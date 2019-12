L'Inter queda fora del lideratge per culpa d'un gol de la Fiorentina al final

L'Inter de Milà va veure ahir com la Juventus l'empata a la classificació per culpa d'haver empatat (1-1) al camp de la Fiorentina un partit que tenia guanyat. De fet, en temps de descompte, els llombards vencien per 0-1 gràcies a una anotació de Borja Valero al minut 8. fins i tot Lautaro va anotar el segon, però el VAR el va invalidar. En l'últim minut, Vlahovic va superar Handanovic i va possibilitar la pèrdua de dos punts de l'equip de Conte. Abans, la Juventus s'havia basat en dos gols de Cristiano Ronaldo per superar per 3-1 l'Udinese. El tercer gol dels piamontesos el va marcar Bonucci abans del descans. L'anotació de Pussetto va ser una anècdota. Empat a punts al capdavant.