El Manresa es desdibuixa al Nou Sardenya

El Manresa va jugar ahir a Barcelona contra l'Europa després de l'aturada de la competició el cap de setmana passat. Els manresans no van poder aturar la línia ascendent dels locals i van caure per 2 a 0. Els escapulats van sortir amb molta força i llançats a l'atac. En dos minuts ja havien aconseguit dos córners i els havien convertit en dues ocasions de perill.

El Manresa va estar tou en una primera meitat en què els de casa van dominar i es van avançar en el marcador amb dos gols de Sergi Pastells. A la represa, tot i la millora visitant, l'Europa va saber gestionar el resultat sense renunciar a l'atac. En general, partit força gris d'un Manresa sense idees i sense mostrar els seus signes d'identitat.

D'entrada, els manresans veien com els pressionaven molt amunt i això no els permetia trenar jugades amb comoditat. De mica en mica, els visitants entraven en calor i començaven a tenir possessió de l'esfèrica i a tocar-la amb criteri. Però seria un miratge.

Al minut 10, Pol Busquets refusava un bon xut blanc-i-blau quan la graderia ja cantava el gol. I seria al minut 16 quan l'Europa veuria recompensat l'esforç. En una contra, Àlex Cano va combinar amb el seu germà Jordi, aquest centrava i Sergi Pastells rematava; la pilota va topar amb un defensa i el refús el tornava a rematar el jugador de l'Europa des de terra per foradar la porteria (1-0). Galleda d'aigua freda per a un Manresa que encara no havia trepitjat l'àrea. Els locals no afluixaven i posaven en serioses dificultats Pol Buquets i la defensa blanc-i-vermella. Al minut 23 ho provava Èrik amb un xut sec que anava a parar a les mans del porter. I a la següent jugada, els de Vilajosana l'enviaven a fora fregant el travesser.

El conjunt de la vila de Gràcia buscava el segon gol amb insistència davant d'un Manresa que no trobava solucions per parar-lo. Les entrades per les bandes feien molt mal i a punt va estar d'arribar el segon al minut 29, però la rematada de Sergi Pastells sortia desviada a la dreta. Però al minut 33 sí que l'Europa materialitzava el segon. Guillen va habilitar en profunditat a Martínez, aquest va fer la passada enrere a Sergi Pastells i el lateral, ahir extrem, signava el doblet. Nou sotrac per a un Manresa que estava desconegut. Walter ho va intentar per la banda, però li va faltar precisió i profunditat. A tres minuts del descans, Luque xutava ras però la pilota es passejava per l'àrea sense que ningú la rematés. Al 45, Sergi Pastells va estar a punt de fer el tercer, però el seu llançament sortia desviat per mil·límetres a la dreta de Pol Busquets. Al descans, 2 a 0 merescut a favor dels locals.

Després del pas pels vestidors, primer minut i primera arribada local, que aturava Pol Busquets per baix. Poc havia canviat el guió respecte de la primera part. Al minut 51 ho provava Solernou amb un xut llunyà però li va sortir un pèl alt. Al minut 57 Andreu Peralta feia els primers canvis per intentar redreçar la situació. Entraven Biel Rodríguez i Fran Orellana i deixaven el seu lloc David Sánchez i Èrik Sarmiento. Al minut 61, Fran Orellana provocava falta. La centrada de Luque no trobava rematador. Un minut després deixava el camp Walter i entrava Joanet. Els manresans buscaven el primer però amb poca profunditat.

A partir del minut 65 tots dos equips havien apujat el ritme i buscaven barraca. El Manresa per obrir la llauna i l'Europa per sentenciar. Dos minuts més tard la mà prodigiosa de Pol Busquets va aturar el tercer dels locals. I al minut 70, Gabi López habilitava a Jordi Cano en profunditat, però el davanter s'embolicava en el cara a cara amb el porter i la pilota acabava als peus de Gabi, que la va enviar fregant el pal dret.

Les ocasions locals se succeïen i el Manresa cada cop veia com quedava menys temps i menys oportunitats. Així, el partit va anar morint, i va acabar amb derrota per 2 a 0. Victòria local més que justa davant d'un Manresa gris que no havia mostrat, en cap moment, el seu ADN característic.