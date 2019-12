La manresana Mireia Pradell, a un pas del podi a la Swim Cup d'Amsterdam

En una gran final en què va registrar la seva millor marca personal (29'' 15) i rècord social, la manresana Mireia Pradell va aconseguir un bon quart lloc i es va quedar a les portes d'obtenir una medalla en el Meeting Internacional d'Amsterdam, conegut com a Swim Cup. Aquest bon resultat el va aconseguir en la prova dels 50 metres esquena, una de les grans especialitats de la nedadora del Club Natació Barcelona.

Aquesta prova no va ser l'única en què va participar Mireia Pradell, ja que també va competir en les modalitats de 100 metres esquena, als 50 metres lliures i als 50 metres braça. En la categoria de 100 metres esquena va participar el primer dia, amb un resultat inferior al dels 50 metres (12a), però va suposar un gran pas per a ella perquè va aconseguir classificar-se per a la final. A més, també va obtenir la millor marca personal en aquesta modalitat.

Mireia Pradell va assegurar que «tot i que a nivell personal he de reconèixer que el campionat ha anat bé, amb molts bons registres, no m'he acabat de sentir còmoda al 100% a la piscina». La nedadora del CN Barcelona va suposar que «en ser un campionat internacional, em sentia estranya». No li van anar tan bé ahir, en clau de resultats, les proves de 50 metres lliures i braça, ja que no va aconseguir classificar-se per a cap de les dues finals, però en la primera de les proves va aconseguir la seva millor marca personal. «Tot i que aquestes modalitats no són la meva especialitat, de mica en mica també vaig millorant», afirma la nedadora manresana.

Tot i que queden pocs dies per acabar l'any, Mireia Pradell encara té una última prova abans de finalitzar el 2019. Aquesta setmana, del divendres 20 fins al diumenge 22, competirà a la Copa d'Espa-nya de clubs, que se celebrarà a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu. L'objectiu del seu equip és pujar a Divisió d'Honor.