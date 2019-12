El Martorell torna a perdre en un final disputat davant un Tàrrega molt lluitador

El Martorell i el Tàrrega van disputar un partit molt igualat que va caure del costat dels visitants en els últims minuts del joc. Les primeres ocasions de gol van ser del Tàrrega, que va fer treballar de valent Ollé, que va fer un parell de bones aturades que permetien que el rival no s'avancés en el marcador. Però, ràpidament, el Martorell va fer la rèplica amb un tir de Santaulària que va sortir desviat. Els dos conjunts van gaudir de diverses oportunitats de perill, però ningú era capaç de trencar l'empat. No va ser fins al minut 84 que els visitants es van avançar, després d'un bon remat de cap del davanter visitant, que va enviar la pilota al fons de la porteria d'Ollé. Tot i que no quedava gaire temps per al final del partit, els locals van gaudir d'alguna oportunitat per aconseguir l'empat, com un xut de Xavi Marco que va sortir per sobre del travesser. En el temps afegit, l'àrbitre va decidir expulsar López per doble targeta groga.