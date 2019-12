La pilota aturada dona una nova victòria al Solsona davant l'Angulària Anglesola

El Solsona va demostrar de nou que és un dels equips a tenir en compte a la categoria, després d'imposar-se amb claredat a l'Angulària d'Anglesola per 0 a 2. Els visitants van començar el partit amb l'objectiu de dominar en els primers compassos del joc, i ràpidament es van avançar en el marcador, després que Roldan rematés amb el cap una falta lateral que va acabar al fons de la porteria rival. La sortida en falç del porter local va permetre que el defensor solsoní marqués a plaer. El domini del joc continuava sent dels blaus, però no van gaudir de cap oportunitat clara per ampliar la diferència abans del descans.

A la represa, l'Angulària va tractar d'igualar la intensitat del rival i va avançar les seves línies de pressió per tractar de fer el gol de l'empat. Però, al minut 57, el Solsona va fer el segon. De nou a través d'una falta lateral, i de nou Roldan va ser l'encarregat de batre el porter urgellenc. Amb un resultat totalment desfavorable, els locals es van llançar a l'atac, mentre que executaven un joc directe que no sorgia efecte davant el bon posicionament defensiu del Solsona. Amb més espais a l'hora d'atacar, els visitants van gaudir de diverses ocasions per sentenciar abans el partit, però els davanters no van estar encertats de cara a gol per ampliar la diferència.