Una ratxa triplista a la segona meitat permet a l'Asfe doblegar el Pallejà

El Vaillant Asfe de Sant Fruitós de Bages va sumar una nova victòria a casa, aquest cop davant el Pallejà, un equip molt potent físicament i que té exteriors de qualitat.

En el primer quart hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que van assolir una anotació molt minsa (12-7 al final). En el segon la cosa no va variar gaire, i era el conjunt bagenc qui anava la majoria del temps per davant en el marcador, ara bé, sense diferències considerables. Es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb quatre punts de renda pels locals (25-21).

En tornar dels vestidors, l'equip dirigit per Màrius Bonjorn va mostrar molt encert i va anotar quatre triples gairebé consecutius, tres d'ells de Josep Pol Ortiz. Aquest fet li va permetre escapar-se en l'electrònic, que al final del tercer quart reflectia dotze punts de marge pels locals (46-34). En els darrers deu minuts el Vaillant Asfe va sortir amb la intenció de no patir pel triomf i va clavar un parcial inicial de 7-0 que situava una màxima diferència de dinou punts. A partir d'aleshores, els nois de Sant Fruitós van saber gestionar la diferència amb cap per endur-se una victòria cabdal.